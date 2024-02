Frontale lungo la Provinciale | morti due giovanissimi | il 20enne è figlio di un pm

L' Incidente nel quale hanno perso la vita un 40enne e un 75enne è avvenuto a Piccione , piccola frazione di Perugia . Si indaga sulle cause (notizie.virgilio)

Scontro Frontale tra auto nel Crotonese: due morti, ci sono anche due feriti gravi estratti dalle lamiere dai Vigili del Fuoco: Due persone sono morte ed altre due sono rimaste ferite in modo grave in un incidente stradale accaduto lungo la strada statale 107 «Silana Crotonese», in ...leggo

Incidente al Trivio di Fuentes: tre feriti in uno scontro Frontale sulla Statale 36: Nel pomeriggio di domenica 25 febbraio 2024, intorno alle 16.30, si è verificato un incidente stradale al Trivio di Fuentes, lungo la Statale 36, all'altezza di Gera Lario, in Provincia di Como. Due a ...primalavaltellina

Tragico incidente mortale a Brasimato, tra Crotone e Cosenza: due morti e due feriti gravi dopo un Frontale: Incidente mortale a Brasimato, lungo la strada statale 107 che collega Crotone a Cosenza: Frontale tra due auto provoca due morti e due feriti gravi ...notizie.virgilio