Cortei | Casini | ' polemiche autolesioniste per tutti'

(Di domenica 25 febbraio 2024) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Nemmeno la più accanita battaglia politica può legittimare uno scontro all'arma bianca sulla gestione dell'ordine pubblico nelle città italiane: il diritto a manifestare è sacrosanto, almeno quanto il rispetto che si dovrebbe avere verso i ragazzi che vestono la divisa della Polizia di Stato o dei Carabinieri. È ovvio che la scorsa settimana, a Pisa e non solo, le cose non sono andate come dovevano e bene ha fatto il capo della Polizia ad annunciare accertamenti rigorosi. Ma per favore non parliamo di malafede o di ordini preordinati perchécome queste sonoper”. Lo afferma Pier Ferdinando

L’urlo di Firenze contro le guerre: "No alle intimidazioni, sì alla pace": In mille su Ponte Santa Trinita per una catena umana pro Palestina e Ucraina: condannate le cariche . In piazza Santa Maria Novella centinaia di persone in corteo a due anni dall’invasione russa e per ...lanazione

Condanna di Mattarella: "I manganelli coi giovani sono un fallimento. Autorevolezza è altro": Le reazioni al suo intervento sono tante e favorevoli. Il giorno dopo quanto accaduto in via San Frediano a Pisa - il corteo degli studenti pro Palestina che voleva raggiungere piazza dei Cavalieri e ...lanazione

FIORENTINA - Martinez Quarta: "Vogliamo riportare un trofeo a Firenze": Lucas Martinez Quarta, difensore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mola Tv: “Dopo quasi quattro anni a Firenze ormai mi sento uno di qui, la mia famiglia è molto leg ...napolimagazine