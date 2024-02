Calzona gestore di insonnie | Politano se la batte con Juan Jesus

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 25 febbraio 2024) Le pagelle del tifoso di Napoli-Genoa Meret: Partita strana per lui. Prende una botta in testa dopo un’uscita non brillante, controlla senza affanni un colpo di Lapadula. Spettatore sul sipario 6 Mazzocchi: Non è Di Lorenzo, fa molta fatica nel primo tempo ed anche nel secondo. Luvumbo lo bullizza. Acerbo 5 (Ostigard se fosse entrato al posto diora staremmo parlando di un’altra partita, forse. Non incide. Sprecato s.v.) Rrahamani: Con la fascia al braccio ha un inizio complicato. Si riprende e gestisce bene la gara. Rassegnato 6: Non può essere titolare inamovibile. Ha rischiato di regalare un rigore a Pavoletti, lo lasciano inspiegabilmente in campo e combina un disastro. Obbligato a scendere 4 Olivera: Maty è argento vivo. Il migliore dei suoi. Sembra fermo all’anno scorso e questo lo fa apparire come gigante tra i ...