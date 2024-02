Bayern Monaco | Tuchel allo stadio con una valigia e scherza | “Sì | è pronta per la mia partenza”

EURORIVALI | Il Bayern fatica ma vince: Kane salva Tuchel nel recupero

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 febbraio 2024) Divertente siparietto in conferenza stampa dopo la vittoria delsul Lipsia per Thomas, allenatore ormai pronto all’addio così come comunicato dal club, che ha annunciato la separazione anticipata a fine stagione a causa dei risultati deludenti. Il tecnico tedesco per la sfida di oggi ha usato più volte unadi mete gli è stato chiesto in conferenza se si trattasse di unaper la sua: “Sì, l’ho portata apposta da casa. È unadi alluminio, dentro ci sono le mie cose, sono già tutte impacchettate”, la sua risposta ironica. SportFace.