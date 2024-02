Aurora Giovinazzo si ‘trasforma’ in una tigre | la campionessa di bachata diventa combattente MMA nel film “The Cage”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il 22 febbraio uscirà in tutte le sale cinematografiche italiane “The– La gabbia”, il nuovodiretto da Massimiliano Zanin, con Valeria Solarino, Brando Pacitto, Desirée Popper, Alessio Sakara, Patrizio Oliva, e Fabrizio Ferracane. Nel cast è presente anche, 24 anni. In “The” l’attrice interpreta il ruolo di Giulia, giovane talento della Mma (Mixed Martial Arts). “Ogni fighter di Mma si sceglie un animale di riferimento. Quello di Giulia, come vediamo nel, è la, che simboleggia benissimo la ricerca di una via di fuga dalle gabbie mentali in cui si ritrova rinchiusa”, fa saperead Ansa. Quello che non tutti sanno però è che nel percorso artistico di, oltre a cinema e ...