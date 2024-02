Macron non partecipa | chi manda al G7 con Meloni

Eliseo, Macron non partecipa al G7, al suo posto Séjourné - Ultima ora - Ansa.it

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il presidente francese, Emmanuel, non parteciperà al summit G7, il primo sotto presidenza italiana, che la premier Giorgiapresiederà in videoconferenza dalla cattedrale di Santa Sofia a Kiev. È quanto si apprende da fonti dell'Eliseo, secondo le quali al posto dici sarà il ministro degli Esteri, Stephane Sejourne. Intanto, però, il presidente francese Emmanuele il presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno avuto un colloquio telefonico, durante il quale, come comunicato dall'Eliseo, hanno anzitutto «concordato sulla necessità di continuare a rafforzare il sostegno all'Ucraina per aiutarla a respingere la guerra d'aggressione russa» nel secondo anniversario dell'inizio dell'invasione.ha illustrato a Biden gli obiettivi della conferenza che ha ...

I trattori "bloccano" Macron a Parigi. Lui delega il ministro degli Esteri Séjourné per il G7 a Kiev: Il capo dell'Eliseo è impegnato nelle trattative con gli agricoltori, che continuano a protestare per le politiche europee in materia di agricoltura e allevamento. E spunta un video in cui il presiden ... rainews

Francia: irruzione contadini a Salone agricoltura prima dell'arrivo di Macron: Parigi, 24 feb. (Adnkronos) - Un gruppo di agricoltori francesi ha fatto irruzione al Salone dell'agricoltura di Parigi prima della visita programmata di Emmanuel Macron. I contadini, che protestano p ... lanuovasardegna

SOTTOTITOLI Meloni in Ucraina: Questa terra è un pezzo della nostra casa: (Agenzia Vista) Ucraina, 24 febbraio 2024 "Ed eccoci qui oggi per dire grazie a quegli uomini e quelle donne che quel 24 febbraio di due anni fa non scapparono e lottarono invece per se stessi, per le ... quotidiano