Ascolti tv oggi, 'The Voice Senior' batte tutti

(Di sabato 24 febbraio 2024) Pubblicato il 24 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – La seconda puntata di 'TheSenior 4', in onda ieri su Rai1, è stata la trasmissione più seguita del prime time, con 3.823.000 spettatori e il 23% di share. Al, l'ultima puntata di 'Ciao Darwin 9' su Canale 5, con 2.908.000 spettatori e il 20% di share. Al terzo, 'Quarto Grado' su Rete4, con 1.203.000 spettatori e l'8% d share. Quarta posizione per il ritorno di 'Fratelli di Crozza' sul Nove, con 1.149.000 spettatori e il 6% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: 'Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio' su Italia 1 (935.000 spettatori, share 5.3%), 'The Father – Nulla è come sembra' su Rai3 (925.000 spettatori, share 4.9%), 'Propaganda Live' su La7 (852.000 spettatori, share 6%), 'C’era una volta il ...

Per il talent di Rai 1 il 23% di share La seconda puntata di 'The Voice Senior 4', in onda ieri su Rai1, è stata la trasmissione più seguita del prime time, ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – La seconda puntata di 'The Voice Senior 4', in onda ieri su Rai1, è stata la trasmissione più seguita del prime time, con 3.823.000 spettatori e ... (periodicodaily)

Ascolti Tv, vince 'The Voice Senior', al secondo posto 'Ciao Darwin': Quarta posizione per il ritorno di 'Fratelli di Crozza' sul Nove, con 1.149.000 spettatori e il 6% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Attacco a Mumbai – Una vera storia di ... adnkronos

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: stravince The Voice senior (che con il 23% batte Ciao Darwin), Fratelli di Crozza riparte dal 6%: The Voice Senior 4 vince la sfida degli ascolti di ieri 23 febbraio. In onda ieri su Rai1, è stata la trasmissione più seguita del prime time, con 3.823.000 spettatori e il 23% ... ilmessaggero

Gli ascolti di venerdì 23 febbraio: chi ha vinto tra The Voice Senior e Ciao Darwin: Gli ascolti tv di venerdì 23 febbraio 2024: chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tra Rai Uno con la seconda puntata di The Voice Senior e Canale ... fanpage