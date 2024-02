**Vip: esperta influencer Iulm, rottura Ferragnez? ‘Sembra operazione di marketing’**

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Milano, 22 feb. (Adnkronos) - "Mi lascia un po' perplessa latra Ferragni e Fedez. Magari si sono lasciati veramente, ma io francamente ho seri dubbi. A meun'eccezionaledi". Così Maria Angela Polesana, professoressa dell'universitàdi Milano che da anni studia il mondo deglie nello specifico Chiara Ferragni, commenta all'Adnkronos le voci della crisi tra l'imprenditrice digitale e il marito Fedez. "Miuna strategia per mantenere viva l'attenzione sulla famiglia e distoglierla dai guai giudiziari della Ferragni", dice la professoressa Polesana, analizzando anche gli indizi della crisi lasciati sui social: "Ferragni ha condiviso un video su TikTok in cui dice che la sfortuna la perseguita: così fa un po' di ...

Sabrina Ghio, la figlia in ospedale: “Mi sono fidata di un pediatra che si è rubato soldi”: Ore di ansia e tanta preoccupazione per Sabrina Ghio. Mia, la figlia più piccola dell’ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne, è finita in ospedale. “Mi sono fidata di un pediatra che ... dilei

Traffico di migranti su gommoni di lusso a Trapani: 12 fermi per i "viaggi VIP", coinvolto anche ex poliziotto: La Polizia ha eseguito 12 fermi, tra i quali anche un ex poliziotto, per persone responsabili del traffico di migranti su gommoni di lusso a Trapani ... notizie.virgilio

Motori potenti, migranti selezionati, tariffe più alte: le "traversate vip" per l'Italia: Dai 3 ai 6 mila euro per una traversata "vip" dalla Tunisia all'Italia con gommoni veloci e poche persone a bordo: così la Polizia di Stato ha bloccato un'organizzazione dedita al trasporto di migrant ... ilgiornale