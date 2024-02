Stendardo | «Thuram miglior acquisto in Serie A! Identità Inzaghi»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 22 febbraio 2024)ha parlato della crescita dell’Inter sotto la guida di Simone. L’ex difensore presente dagli studi di Sportitalia si è poi soffermato a parlare di Marcus. CRESCITA ESPONENZIALE – Guglielmoha parlato della crescita della squadra nerazzurra, sottolineando in breve i punti chiave: «L’Inter gioca a memoria,ha trasferito ai suoi giocatori dei concetti ben precisi. Ha dei giocatori molto forti, Calhanoglu è un faro.è stato uno degli acquisti più importanti del nostro campionato. Si vede l’dicon alle spalle una società con Marotta che fa la differenza. Mettere sotto una squadra come l’Atletico Madrid non è per niente facile». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...