Rennes-Milan 3-2 | Pioli | Buona qualificazione ma dobbiamo essere più solidi e concentrati

Rennes-Milan 3-2, la squadra di Pioli perde ma vola agli ottavi. Leao protagonista

(Di giovedì 22 febbraio 2024)(Francia), 22 febbraio 2024 – Pur con qualche sofferenza di troppo e con una prestazione decisamente sottotono soprattutto in difesa, dove sono arrivati altri tre gol subiti dopo i 4 incassati a Monza, ilcompleta la sua missione e strappa un pass per gli ottavi di finale di Europa League: alla luce del 3-0 portato a casa dai rossoneri a San Siro la scorsa settimana, infatti, il 3-2 rimediato in casa deldagli uomini diquesta sera nel ritorno del playoff si è infatti rivelato ininfluente per il passaggio del turno. Ilha cercato di partire forte dopo appena 2’ si è divorato un gol con Leao. Un errore pagato a caro prezzo dagli uomini di, passati in svantaggio all’11’ per effetto della staffilata vincente di Buorigeaud. Il vantaggio dei padroni di ...

