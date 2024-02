Punteggio stretto | “Inzaghi meritava altro”

Inzaghi: “Risultato stretto. Thuram, speriamo di non perderlo per tanto. Arnautovic…”

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’Inter di Simoneha vinto per 1-0 contro l’Atletico Madrid al Meazza, ma per occasioni create la squadra nerazzurraforse unrisultato. Marko Arnautovic è riuscito ad andare in goal contro gli spagnoli dell’Atletico dopo due occasioni piuttosto nette gettate alle ortiche. All’Inter sono comunque fiduciosi, perché al di là del risultatola prestazione indica che la squadra è in forma e che può dire la sua anche a livello europeo. Simone(LaPresse)Gianni De Biasi, ex allenatore tra le altre di Brescia, Udinese, Torino e della Nazionale albanese, è intervenuto in diretta ai microfoni di TvPlay per parlare degli impegni europei delle italiane. Partendo dall’Inter, De Biasi ha ammesso che, per come aveva preparato il match, ...