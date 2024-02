Omicidio sul lavoro | no del governo

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Un primo intervento normativo in tema di sicurezza sulverrà presentato lunedì pomeriggio al Consiglio dei ministri

"Proprio questa mattina in Cdm questo argomento è stato trattato, anche con l'ipotesi di eventuali sanzioni penali. Non è stato trattato il ... (feedpress.me)

Morti sul lavoro: la protesta. Croci davanti alla Prefettura: "Questa strage va fermata": Tra le proposte dei sindacati emergono l’introduzione della patente a punti per le imprese, il potenziamento dei controlli di sicurezza nei luoghi di lavoro e l’introduzione del reato di omicidio sul ... ilrestodelcarlino

Cantieri, stretta sulla sicurezza: codice degli appalti pubblici anche per i grandi lavori dei privati: Non è prevista l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro, chiesto dai sindacati, ma che trova il disaccordo del ministro della Giustizia, Carlo Nordio: «Non sarebbe un deterrente» dice. «Abbiamo ... ilmattino

Le coltellate e poi la fuga in autobus fino a casa: Salendo sull’autobus come se nulla fosse dopo aver ferito al torace ... L’aggressore, un diciassettenne egiziano, è stato rintracciato poco dopo dalla polizia e arrestato per tentato omicidio. Tutti i ... ilgiorno