MasterChef Italia 13 | la semifinale stasera su Sky Uno

MasterChef Italia 13, anticipazioni della semifinale: prova in esterna dallo chef stellato Uliassi

(Di giovedì 22 febbraio 2024)su Sky Uno torna13, nuova edizione dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy: le anticipazioni della. Per13 - in ondasu Sky Uno dalle 21:15, in streaming su NOW e sempre disponibile on demand - è già tempo di. I cuochi amatoriali sono rimasti in cinque, Antonio, Eleonora, Michela, Niccolò e Sara. Mancano pochissime prove al traguardo finale, che ormai si intravede sempre più nitidamente all'orizzonte, ma prima di giungere alla tanto agognata meta sul loro percorso ci sono ancora sfide e imprevisti. Le anticipazioni di giovedì 22 febbraio I cinque cuochi amatoriali impegnati nel penultimo round del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy sono: ...