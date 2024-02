Incastrato in una rete: cervo salvato e liberato nel Parco dello Stelvio

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Valfurva (Sondrio) – È statoda morte certa e ora a due giorni di distanza sta muovendosi tra i boschi del, monitorato dagli studiosi che quando lo hannolo hanno dotato di gps e di un marchio. “Qualche giorno fa ci è stato segnalato unin difficoltà nei boschi di Valfurva – racconta il direttore delFranco Claretti – i nostri addetti sono così andati immediatamente a controllare, liberandolo poiché era rimasto”. Il, un esemplare adulto di notevoli dimensioni, era rimastoin unaper la protezione degli ovicaprini, forse qualche giorno prima. “Poi probabilmente ha girovagato per i boschi, sicuramente non senza alcune ...

