Il santo xenofobo

(Di giovedì 22 febbraio 2024) È strano: alla morte di Navalny tutti i giornali si sono scatenati tranne La Verità e Libero, che neppure riportavano la notizia in prima pagina, come nulla fosse.Achille Santinivia email Gentile lettore, non è strano, è solo un po’ ridicolo. I due giornali leghisti temevano forse che le accuse al Cremlino lambissero la reputazione di Salvini, l’uomo che non ha reputazione ma ha le T-shirt putiniane. Quell’assenza in prima pagina parla più di cento titoli: è una “excusatio non petita, accusatio manifesta”. Quanto alle altre prime pagine di sabato scorso, la linea è univoca: “ha stato Putin”. Tutti schierati, con vario grado di spudoratezza. Tra le testate più spudorate, Il Giornale con un titolo da romanzo popolare: “Il killer Putin colpisce ancora”, e Repubblica con un assertivo “Omicidio di Stato”, punto e basta. Il quotidiano romano si copriva poi di ridicolo intervistando Bill ...