F1 test Bahrain | seconda giornata | Sainz guida la classifica | incognita Mercedes

F1 / Test Bahrain, day-2: Ferrari davanti a tutti con Sainz | FP

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ladidi Formula 1, in corso sulla pista del, si apre con un aumento del vento e l’abbassamento delle temperature dell’asfalto rispetto alla sessione mattutina precedente. Team e piloti si concentrano su stint di long run più impegnativi rispetto a quelli proposti durante la prima. La sessione della mattina viene però interrotta alle ore 11.00 a causa di un tombino saltato in Curva 11. Prima che venga esposta bandiera rossa, Charles Leclerc e Lewis Hamilton ci transitano sopra e nei box del numero 16 si controlla il fondo. Il danno sulla Sf-24 è risolvibile in poco tempo, ma la sessione non riprende per dare tempo ai commissari di controllare la pista. In casa Ferrari optano per mettere Carlossul tracciato nel pomeriggio, mentre Red Bull ...