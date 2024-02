Europa League | Rennes-Milan 3-2 e rossoneri agli ottavi

Europa League: Rennes-Milan 3-2. Rossoneri agli Ottavi di finale - Calcio - Ansa.it

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pubblicato il 22 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Ilavanzadi finale di. Iperdono 3-2 al Roazhon Park contro iloggi 22 febbraio 2024 ma passano il turno in virtù del successo per 3-0 di una settimana fa al Meazza. Per i francesi tripletta di Bourigeaud, a segno all'11' e al 54' e al 68' su rigore. Per la squadra di Pioli in gol Jovic al 22' e Leao al 58'. Ospiti subito pericolosi in avvio con Leao che parte in contropiede, entra in area saltando un e tiro rasoterra, respinto da Mandanda. All'8' ancora Leao protagonista, il portoghese ruba palla a Omari a centrocampo e si invola, entra in area e Theate in scivolata riesce a salvare in extremis. All'11 però i francesi trovano il gol con Bourigeaud con un preciso ...