Elimination Chamber 2024 | per McIntyre ora o mai più

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Siamo ormai vicini a, edizione storica perché si svolgerà in Australia. Riguardo il match che decreterà lo sfidante al titolo di Rollins c’è un favorito, ovvero Drew. Lo scozzese è in credito con la sorte che ora potrebbe restituirgli quanto dovuto. Dico questo perché quattro anni fa l’emergenza Covid aveva rovinato il suo gran momento, quello che aspettava da sempre nel palcoscenico più bello. Per via delle restrizioni la sua vittoria pulita su Lesnar è avvenuta senza alcun pubblico presente nell’arena, inoltre il suo regno da campione è proseguito in circostanze simili. Ora però gli astri sembrano andare a suo favore. Non che abbiamo fonti ufficiali, ma penso che siamo tutti convinti che se Punk non si fosse infortunato sarebbe stato lui il prescelto come avversario di Rollins, sulla cui rivalità ...

