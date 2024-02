Dumfries corre anche verso il Lecce Adesso merita continuità

L'Inter corre anche in Champions. Arnautovic piega l'Atletico Madrid nella bolgia di San Siro

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Denzelè finalmente tornato nella sua forma migliore, le ultime due partite hanno dimostrato pienamente il suo ottimo momento. Con ilcerca. MINUTI – Denzelha dominato la fascia destra dell’Inter da agosto a dicembre,ndosi il posto da titolare e sbagliando pochissime volte. Una di quelle la ricordiamo bene ed è stata all’Allianz Stadium, dove da un suo stop errato è partita l’azione del gol del momentaneo 1-0 di Dusan Vlahovic. L’olandese è stato fondamentale per Simone Inzaghi e a breve lo tornerà. Sì, perché le prestazioni con Salernitana e Atletico Madrid hanno dimostrato quanto stia bene l’esterno. Matteo Darmian ha bisogno di riposo, le 16 partenze da titolare nelle ultime 17 si stanno facendo sentire e non poco.per ora ha quasi ...

MILANO - Prima lo stop al Decreto Crescita con la fine degli sgravi fiscali, poi l'accelerata dell' Inter sul mercato per portare Buchanan a Milano . Pur non ... (247.libero)

L'Inter corre anche in Champions. Arnautovic piega l'Atletico Madrid nella bolgia di San Siro: Inter - Atletico Madrid 1-0 Marcatore: 34' st Arnautovic Inter (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6.5, De Vrij 6, Bastoni 6; Darmian 6 (25' st Dumfries 6), Barella 7, ... gazzettadelsud

Dumfries replica in Inter-Atletico Madrid Valutazioni a destra: In vista di Inter-Atletico Madrid di martedì sono già in corso le valutazioni di formazione. Inevitabile pensare che scenderanno in campo i titolarissimi, con il ritorno a sinistra di Federico Dimarco ... informazione