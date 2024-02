ATP Los Cabos 2024 | Zverev e Tsitsipas ai quarti | avanza anche Ruud | eliminato De Minaur

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Si sono delineati idi finale del torneo ATP 250 di Los. Sul cemento messicano comincia nel migliore dei modi il cammino di Alexander. Il tedesco, testa di serie numero uno, ha superato agevolmente in due set il giapponese Yoshihito Nishioka con il punteggio di 6-3 6-0 in poco più di un’ora di gioco. Adessoaffronterà l’australiano Thanasi Kokkinakis, che ha sconfitto in due set il britannico Daniel Evans per 6-4 6-2. Inizia con un bel successo la difesa del titolo di Stefanos. Il greco si è sbarazzato dell’australiano Aleksandar Vukic con lo stesso punteggio con cui ha vintoil suo match (6-3 6-0). Per il numero otto del mondo ora ci sarà la sfida con l’americano Aleksandar Kovacevic, uscito vincitore dall’unico incontro finito al terzo set ...