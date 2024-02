Napoli | i primi convocati di Calzona | torna Osimhen | fuori Ngonge

Pian piano viene fuori dall’emergenza il Napoli, con Mazzarri chiamato a decidere in vista della sfida con il Verona. Sul modulo . Accantonata ... (spazionapoli)

Stasera Napoli-Barcellona, l'arrivo del presidente Laporta a Palazzo Petrucci. C'è anche Hamsik: Lo svedese in vantaggio su Traoré per partire dal primo minuto. Il Barça potrebbe schierare due punte, Yamal e Lewandowski. Questa sera Napoli e Barcellona si affronteranno per l’andata degli ottavi ...

FOTO NM - Pranzo Uefa a Palazzo Petrucci tra Napoli e Barcellona, ecco il menu: La dirigenza del Napoli e quella del Barcellona hanno pranzato a Palazzo Petrucci, come di consueto prima delle gare di Champions League. Ecco l'immagine del menu giunta a "Napoli Magazine".

La voragine di Napoli al Vomero vista dall'alto nel video del drone: due auto inghiottite con un albero: La Procura sta coordinando i primi accertamenti avviati per fare luce sulle cause ... A guidare le primissime attività degli agenti della Polizia Locale di Napoli, coordinata dal generale Ciro ...