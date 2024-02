La villa della ’ndrangheta Sequestrata al capobastone nullatenente per il Fisco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Non ha reddito, ma viveva in unada mezzo milione e le Fiamme gialle la sequestrano. La casa con garage e auto di lusso non è sfuggita all’occhio attento dei finanzieri del comando provinciale di Monza, che si sono presentati a Giussano all’uscio delper mettere i sigilli all’abitazione. Lui, boss condannato a 16 anni per associazione mafiosa al 416 bis, era ai domiciliari proprio fra quelle mura. È un pezzo da novanta‘ndrina locale, succursalecasa madre calabrese, finito nella rete di Infinito, la maxi inchiesta che smantellò il sistema delle cosche in Lombardia e anche qui. La magione decisamente troppo sopra le sue possibilità è intestata al figlio poco più che maggiorenne, mentre la moglie ha presentato solo denunce dei redditi saltuarie negli anni. ...