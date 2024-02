Jannik Sinner in testa alla ATP Race | il vantaggio lievita Medvedev e Djokovic rischiano il sorpasso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)svetta in cimaATP, la classifica che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante la stagione in corso di svolgimento. Il tennista italiano ha vinto gli Australian Open e il torneo ATP 500 di Rotterdam, meritandosi la prima posizione nella graduatoria con 2500 punti all’attivo (2000 conquistati sul cemento di Melbourne, 500 in terra olandese). I migliori otto accedono alle ATP Finals di novembre (o i migliori sette, se un vincitore Slam non è tra i primi 8 ma è comunque in top-20). Il fuoriclasse altoatesino ha undecisamente rilevante sul russo Daniilche, dopo aver perso l’atto conclusivo del primo Slam della stagione (incamerano 1300 punti), ha rinunciato agli eventi di Doha e Rotterdam. Il 28enne occupa la seconda ...