Formula 1 DIRETTA Test Bahrain | Day 1 live | Ferrari con Leclerc

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Stamattina sono iniziati i primial circuito di Sakhir inper le nuove vetture protagoniste del Mondiale di1 Le monoposto sono pronte per le prime prove in vista del Mondiale che inizierà il 2 marzo al circuito di Sakhir in. Tanta attesa tra i tifosi ma anche per i professionisti Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

La Formula E torna a correre in terra araba per il secondo e terzo appuntamento stagionale. Dopo l’ E-Prix di Città del Messico, che due settimane ... (sportface)

A Diriyah , in Arabia Saudita, va in scena il terzo round della Stagione 10 di Formula E. Questo fine settimana, il campionato elettrico è impegnato ... (sportface)

F1, via al test nel mondiale dei sentimenti strani e inversi: Oggi, mercoledì 21 febbraio, andrà in scena la prima giornata dei test pre-season del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Sakhir (Bahrain), le squadre si adopereranno per provare assetti e materiale ...

Test F1 2024 in Bahrain (Sakhir), risultati e tempi 1^ giornata in live streaming: Via alla nuova stagione: da oggi e venerdì i test in Bahrain in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su NOW. Potrete seguirli anche con il live blog e la diretta streaming su ...

La line-up dei piloti per il Day-1 in Bahrain: I test di Sakhir scatteranno alle 8 italiane del mattino e dureranno fino alle 17. La diretta dei test su Skysport.it, così come le sessioni del mattino sui nostri canali YouTube e TikTok, vi ...