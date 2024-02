“Cosa succede adesso” Grande Fratello | la notizia è arrivata E riguarda anche Signorini

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ilchiuderà i battenti ad aprile 2024 e su questo, nonostante le voci, non si discute. Magli altri rumor che circolano con insistenza in questi giorni sono da smentire. “Siamo arrivati alla 37esima puntata di questa edizione e voglio dire che ce ne aspettano molte altre, ma molte, molte altre – ha esordito Alfonsonella scorsa diretta – Un po’ come dicevano gli antichi, Hic manebimus optime, che significa qui staremo benissimo. E infatti qui noi rimaniamo e ci stiamobenissimo. Se ne facessero una ragione”. Ma assodato che la casa resterà piena di concorrenti per almeno un altro mese e mezzo, è vero che ci sarà uno stop del programma il prossimo anno per far spazio a La Talpa? Tv Blog fa sapere che Alfonsoe il...