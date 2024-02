Carlos Alcaraz non vince un torneo da 7 mesi | la striscia negativa dello spagnolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il 16 luglio 2023ha vinto il terzo slam stagionale, quello di Wimbledon: da oltre settelononune da allora ha disputato una sola finale, ma non raggiunge un ultimo atto da oltre sei. Lo, infatti, archiviata la stagione su erba, si è spostato in Nord America, giocando i Masters 1000 di Toronto, dove uscì ai quarti, e Cincinnati, dove fu finalista perdente. Questi sono stati gli unici due tornei giocati dall’iberico prima degli US Open, nei quali si è fermato in semifinale. Il medesimo risultato, ovvero il penultimo atto, è stato raggiunto dallonell’ATP 500 di Pechino, mentre nel Masters 1000 di Shanghai si fermò agli ottavi. Nel Masters 1000 di Parigi-Bercy, invece, ...