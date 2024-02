Borse Ue in cauto rialzo in attesa dei verbali Fed A Milano in luce Mediobanca

Tokyo torna agli scambi dopo pausa di Capodanno. Petrolio ancora in rialzo , focus su Medio Oriente, così come i prezzi del gas. Euro stabile sotto ... (ilsole24ore)

Mercati asiatici chiusi per il Capodanno lunare. L’S&P 500 ha chiuso la scorsa settimana per la prima volta al di sopra dei 5.000 punti, grazie a ... (ilsole24ore)

Borsa: Milano cauta con l'Europa, in rosso i future Usa: Piazza Affari prosegue in cauto rialzo, al pari delle altre Borse europee, in attesa di carpire indicazioni sulla politica monetaria dai verbali della Fed e della Bce, che verranno pubblicati domani e giovedì, e dal dato ...

Borsa: Europa in cerca di direzione a meta' seduta, a Milano (+0,15%) giu' Iveco: Si muovono in cerca di direzione a meta' seduta le Borse europee, che non hanno reagito al taglio del tasso primario sui prestiti a 5 anni (Lpr) da ... Cosi' viaggia in cauto rialzo il Ftse Mib di Milano ...

Mercati europei in stand - by: Si chiude all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa e termina sulla ...22%, e andamento cauto per Parigi , ...