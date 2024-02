Sanità | Emiliano a Schillaci | “Rimuovere tetti spesa a quelle privata”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 17 febbraio 2024) Così il presidente della Regione Puglia, Michele, che ha partecipato nel Teatro Piccinni di Bari al convegno ''Un grande impegno per la salute'' ''questo sistema didiche apparentemente tendono a limitare la. In realtà servono solo per tutela della grandedel nord, soprattutto quella della Lombardia che