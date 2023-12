Tuttosport – “Juric | dai più spazio a Pellegri Da cosa dipendono le difficoltà del Toro”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 3 dicembre 2023) 2023-12-03 10:01:09 Torino, l’ultimo titolo di TS: «Fa male vedere un Torino così, senza orgoglio e quel feroce attaccamento alla maglia degno della sua storia. Molto diverso da quello che ho conosciuto e allenato io». Traspare emozione nelle parole di Nedo Sonetti, tecnico granata nell’annata 1994-95, quella dei due derby vinti contro la Juve di Lippi poi campione d’Italia. Da allora sono passati quasi 30 anni e per ille sfide con i bianconeri sono state quasi solo dolori: un successo uno negli ultimi 25 anni. Numeri da incubo che l’allenatore di Piombino spiega così: «Ci sono troppi stranieri. Ormai i club vanno a prendere i giocatori in Papuasia, poi ci si meraviglia se non hanno un legame viscerale con la maglia e il club di appartenenza. Così non va bene. La storia delmerita altro». Il tono di voce – a dispetto degli 82 anni – si ...