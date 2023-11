Real Madrid-Napoli 4-2 | a breve Mazzarri in conferenza

Real Madrid-Napoli - Prime Video : possibile infortunio muscolare per Mazzarri in panchina

Real Madrid-Napoli 4-2 : qualificazione ancora in bilico per gli azzurri

(Adnkronos) – Il Napoli perde al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, che si impone per 4-2 nel match in calendario per la quinta giornata del ... (periodicodaily)

Il Napoli esce sconfitto al ‘Bernabeù per 4-2 contro il Real Madrid nel penultimo turno delal fase a girone di Champions. Partenopei in vantaggio ... (ilfattoquotidiano)

Real Madrid - Napoli 4 - 2: tabellino, statistiche e marcatori

(SPAGNA) - Il Napoli tiene testa alma esce sconfitto dal Bernabeu nella 5ª: partenopei subito avanti con Simeone , poi l'uno - due firmato Rodrygo e Bellingham riporta gli spagnoli avanti. Ad inizio ripresa Anguissa ...

Real Madrid-Napoli 4-2: punizione troppo severa per gli azzurri

Nemmeno il tempo di gioire per l'importante vittoria con l'Atalanta, che per Napoli di Mazzarri è già tempo di Europa. Gli impegni incalzano e mercoledì sera al ...

Real Madrid-Napoli 4-2, Mazzarri k.o. e qualificazione rinviata

Agli azzurri basterà non perdere contro il Braga per passare agli ottavi di Champions League Il Napoli perde al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, che si impone per 4-2 nel match in calendario p ...