Anticipazioni e Uomini Donne | Roberta Di Padua “frega” l’uomo di un’altra dama

(Di lunedì 20 novembre 2023) Oggi, lunedì 20 novembre 2023, c’è stata una nuova registrazione della puntata del trono over die lefornite da Lorenzo Pugnaloni hanno svelato cosa vedremo su Canale 5 la prossima settimana. In studio, oltre alla conduttrice Maria De Filippi e gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, c’erano anche dame e cavalieri, tronisti, corteggiatori e corteggiatrici, che hanno arricchito le riprese con le loro intense dinamiche: oggi come non mai si è parlato diDi, che è finita al centro delle polemiche per essere uscita con un cavaliere che già aveva una frequentazione avanzata cone ha discusso pesantemente con Ida Platano, mentre Claudia Lenti ha cercato di risanare la sua relazione con Alessio Pili ...