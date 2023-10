Stupro di Palermo | la vittima ribadisce accuse in aula | oltre 6 ore davanti ai suoi aguzzini

(Di martedì 3 ottobre 2023) La 19enne si trovava nella stanza che generalmente i giudici usano come camera di consiglio, mentre gli accusati in un'del Palazzo di Giustizia. Loro potevano vederla, lei non poteva vedere loro. ...

Come è possibile essere vittima di Stupro e sentirsi in colpa per aver denunciato? Dal 7 luglio scorso, la ragazza violentata a Palermo è piombata ...

La giovane che ha denunciato la violenza di gruppo non dovrebbe entrare in contatto con i sei ragazzi Incidente probatorio oggi, 3 ottobre 2023, al ...

Leggi Anche, dopo la denuncia la 19enne picchiata in strada dal suo ex La reazione dei sei accusati I sei accusati hanno ascoltato in silenzio fin quando la ragazza ha raccontato di ...In un altro processo, la giovane era stata sottoposta a una perizia (che è acquisita agli atti dell'indagine sullodi gruppo) e aveva riferito di aver avuto altri rapporti sessuali con più ...

Orrore a Palermo, molestie pure davanti alle telecamere di Striscia ilGiornale.it

Un dato su cui ha cercato - inutilmente per ora - di battere la difesa è che tre giorni prima dello stupro al Foro Italico, cioè il 4 luglio, la diciannovenne aveva postato un video in cui sosteneva ..."Non fu un rapporto consensuale", ha detto la 19enne smentendo la tesi dei difensori. Pacata, fredda ha risposto anche alle domande dei legali degli indagati, tutti detenuti da mesi ...