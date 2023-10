Processo stupro Palermo | parla la 19enne | “Ecco cosa mi hanno fatto”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 3 ottobre 2023) A tre mesi dalla tragica notte del 7 luglio, lavittima del presuntodi gruppo ha raccontato le ore drammatiche che ha vissuto, durante l’incidente probatorio davanti al Gip. La giovane hato per oltre sei ore, ribadendo le sue accuse contro il gruppo che avrebbe abusato di lei lontano dal centro di. “Non furono rapporti consensuali“, ha sottolineato. Durante l’incidente probatorio, la giovane ha raccontato la sua versione in un’aula del Tribunale di, mentre i sette indagati, attualmente detenuti, erano in un’altra stanza. L’unico minorenne tra gli indagati sarà giudicato separatamente dal giudice dei minori. La, che ora vive in una comunità protetta lontano da, è stata accompagnata in tribunale dal fidanzato. ...