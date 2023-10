LIVE Napoli-Real Madrid 1-2 | Champions League calcio in DIRETTA | iniziata la ripresa

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA47? Kvaratskhelia riceve palla al limite dell’area, salta un uomo e tenta il tocco verso il secondo palo, dove arriva prima di tutti Kepa. 46?LA! Primo pallone giocato dal. 22.03 Come successo anche prima dell’avvio della partita, i giocatori delsi sono riuniti in cerchio e si sono caricati, spinti dall’applauso del pubblico sugli spalti. 22.02 Rientrano in campo le due squadre. 22.00 Sono due i giocatori ammoniti nel corso del primo tempo, uno per parte. Si tratta di Camavinga e Natan. Entrambi rischiano di essere condizionati da questa sanzione, data la grande spinta dei loro avversari odierni, rispettivamente Politano e Rodrygo. 21.57 Ilha ...