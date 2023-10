LIVE Inter-Benfica 1-0 | è un assalto continuo | lusitani alle corde

Leggi su inter-news

(Di martedì 3 ottobre 2023)è l’incontro valido per la seconda giornata di Uefa Champions League 2023-2024, girone D: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previstoore 21.00, si gioca allo stadio San Siro di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP1-0 76?dappertutto!!! Ilnon ci sta capendo più nulla, i nerazzurri vanno a duemila. 74? NON È POSSIBILE!!!! LAUTARO SI MANGIA DUE GOL INCREDIBILI: prima il Toro salta Trubin sfruttando l’errore di Otamendi, che poi ci mette una pezza sul suo stesso errore. E poi ancora Lautaro, chiuso da Trubin due secondi dopo. 72? Due cambi nell’: fuori Thuram per ...