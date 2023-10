Incidente Ferrari contro camper | lo schianto in diretta nel VIDEO choc dalla Sardegna

Non si ferma la scia di sangue sulle strade italiane, stamani in un terribile incidente sulla statale 195, in un tratto di strada di competenza del ...

Tragico Incidente in Sardegna, all'altezza di San Giovanni Suergiu sulla statale 195. Due turisti svizzeri sono infatti morti carbonizzati in seguito ...

L'è avvenuto a San Giovanni Suergiu sulla statale 195 Sulcitana. Laera stata noleggiata per partecipare alla Sardinia Supercar Experience, un raduno di macchine di lusso e in ...Irma ha perso la madre quando era piccola in unin mare e per questo motivo non ama l'... Il team creativo Alessandro, formatosi come sceneggiatore presso l'Accademia Disney, è un ...

Sardegna, Ferrari contro camper: due morti. «Nell’incidente distrutta anche una Lamborghini» Corriere della Sera

Sardegna, incidente mortale tra Ferrari e camper: il video dello scontro - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Salvini pubblica il video dell'incidente stradale avvenuto in Sardegna: i due occupanti della Ferrari che stava effettuando il sorpasso a un camper sono morti carbonizzati.E’ questa la terribile e folle dinamica dell’incidente accaduto ieri nel Sud della Sardegna, dove sono morti intrappolati tra le lamiere e nel fuoco che ha distrutto la loro Ferrari Portofino due ...