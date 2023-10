Highlights e gol Salisburgo-Real Sociedad 0-2 | Champions League 2023 2024 VIDEO

(Di martedì 3 ottobre 2023) Lavince 2-0 in casa delnel match valido per la seconda giornata della fase ai gironi di. Decisive le reti nel primo tempo di Oyarzabal e Mendez, che lanciano la squadra di Alguacil, inserita nella quarta fascia, in testa al girone con 4 punti.che resta fermo a 3. Inter e Benfica, avversari stasera, sono rispettivamente a 1 e 0 punti. Ecco glidel match. SportFace.

Il video con gli Highlights di Pescara-Gubbio 3-2, sfida valida per la sesta giornata del Girone B di Serie C. Grandi emozioni e quattro reti allo ...

...segnati e subiti Possessi di palla (%) Tiri in porta Passaggi e precisione dei passaggi (%) Calci d'angolo Ammonizioni Espulsioni Formazioni in campodel match Info aggiuntive sul ...Ritorna la Champions League . Il martedì della seconda giornata della massima competizione europea sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW. Alle 21 in campo due italiane: al Maradona il Napoli ...

Fiorentina-Cagliari 3-0: video, gol e highlights Sky Sport

Highlights Sampdoria Catanzaro: tutti i gol del match - VIDEO Samp News 24

Union Berlino - Sporting Braga 2-3 highlights e gol: le azioni principali della sfida della seconda giornata del Gruppo C di Champions League 2023/24.Red Bull Salisburgo - Real Sociedad 0-2 highlights e gol: le azioni principali della sfida della seconda giornata del Gruppo D di Champions League 2023/24.