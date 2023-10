Balotelli svela | «Vorrei tornare all’Inter | ma il mio sogno è un altro»

(Di martedì 3 ottobre 2023) Le parole di Mario, attaccante italiano in Turchia, sul suo passato con il club nerazzurro. I dettagli Marioha parlato a Tv Play di un suo possibile ritorno in Serie A. PAROLE – «Mi sono lasciato male con l’Inter perché dopo Barcellona non fu facile. Iori, ma c’è una parte della tifoseria non mi vuole. Vogliono godermi gli ultimi anni di carriera, anche se è difficile dire no. Solo una bandiera del Milan lo farebbe. Ho avuto la possibilità di andare alla Juventus: oggi tra Juve, Inter e Milan, farei una scelta di cuore e andrei in rossonero».

