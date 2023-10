Ancelotti | «Non era rigore | l’ho detto a Turpin»

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il tecnico del Real Madrid, Carlo, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sfida al Maradona contro il Napoli «È stata una partita difficile combattuta. Non siamo partiti bene e abbiamo incassato un gol che si poteva evitare. Abbiamo giocato molto bene nella prima fase, poi un momento di sofferenza dopo il calcio dimolto dubbio. Modric ha permesso di controllare » Questo diceva a? «Gli hoche non èperché la regola dice che in un rimbalzo è difficile, sono rigori che non si fischiano soprattuto in Champions» Valverde sul gol «Dire che è autogol di Meret sembra assurdo, Valverde ha fatto un tiro incredibile. Valverde è un grandissimo giocatore che ha anche questo tiro formidabile, quanti gol farà non è importante» Bellingham? «Quello che stupisce è che ha 20, mostra ...

(a breve il servizio completo) L'articolo Un Napoli bello e coraggioso non basta : il Real Madrid di Ancelotti passa al Maradona per 3 a 2 proviene ...

Bellingham ha fatto vedere quanto vale, è un giocatore completo come ha detto. Per me è immarcabile sempre,solo stasera, perché ha tutto: palleggio, conclusione e velocità ", ha detto ...Il Napoliha affondato il colpo contro un Real apparso vulnerabile in difesa , ha dato ai funamboli dell'attacco dila comoda opportunità di riportarsi in partita e poi di prendere il ...

Chimica e gestione: perché Ancelotti al Napoli ha fallito Goal.com

Real Madrid, Ancelotti torna a Napoli: un amore mai nato Sky Sport

Il Napoli viene sconfitto dal Real Madrid che oggi, 3 ottobre 2023, vince 3-2 allo stadio Diego Armando Maradona nel match valido per la seconda giornata del Gruppo C di Champions League. La squadra ...Il capitano Di Lorenzo cerca di dare il segnale filosofico, uscendo in pressione su Kepa, ma il Napoli non riesce a correre in avanti per difendersi e rinculando concede troppo palleggio al Madrid, ...