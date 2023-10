Vecchioni | “Occorre rivolgere l’attenzione verso il basso | valorizzando e supportando i docenti che necessitano di aiuto”

(Di lunedì 2 ottobre 2023) In una puntata di In Altre Parole, il programma di La7 condotto da Massimo Gramellini, andata in onda il 2 ottobre, è stato affrontato il tema del merito nel mondo dell'istruzione e della società. L'articolo .

Come Robertoche, all'agenzia Adnkronos, ha confessato di 'avere molta fiducia in Elly'. ... ecco perché dico sempre cheuscire dalla nostra bolla'. Che nel caso del Pd si chiama, ...Come Robertoche, all'agenzia Adnkronos, ha confessato di 'avere molta fiducia in Elly'. ... ecco perché dico sempre cheuscire dalla nostra bolla'. Che nel caso del Pd si chiama, ...

Vecchioni, Gazzè e “La Rua”, si ricostruisce pure con la musica. Primi vagiti del progetto di Città metromonta corriereadriatico.it

«In altre parole»: su La7 arriva il weekend di Massimo Gramellini Corriere della Sera

ASCOLI L’unione fa la forza. Specie quando occorre rialzarsi e camminare tutti insieme verso la ripresa sociale ed economica dopo l’impatto dello spietato terremoto del 2016. E ...