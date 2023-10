Meloni prima per fiducia | cosa piace e non piace agli italiani

Crozza-Meloni illustra l’opuscolo : “Protagonista in Europa - prima ho scazzato con la Francia e poi ho tirato una testata alla Germania” Maurizio Crozza in questa nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ – ritorna a ...

Migranti - Meloni : "Berlino? Non si fa solidarietà coi confini altrui" - "A breve la prima tranche di aiuti Ue alla Tunisia"

Giorgia Meloni : "La prossima settimana partirà la prima tranche di aiuti Ue alla Tunisia" - "L'emendamento tedesco sulle ong un passo ...