Bimbo morto su lettino asilo nido | aperta inchiesta | maestre nei guai

(Di lunedì 2 ottobre 2023)suldell’, avviata una: possibiliper leche si trovavano in classe Una vicenda che ha sconvolto l’intera comunità trevigiana. Ovvero quella della morte del piccolo Alessandro Izzi, a soli 11 mesi. Deceduto mentre si trovava suldell’che frequentava.mentre dormiva. In merito a questa vicenda si continua ad indagare. A quanto pare gli inquirenti hanno sottoposto a sequestro la stanza dove dormiva. Sono stati sigillati anche il cuscino e le lenzuola dove il piccolo riposava. Questa è la decisione che arriva dalla Procura della Repubblica di Treviso.in ...

Un uomo di 49 anni è morto e il figlio è ricoverato in gravi condizioni dopo che entrambi sono stati investiti da un’auto mentre erano in bici . È ...

NOVENTA VICENTINA . Ha accusato un malore fatale alla guida e con l'auto ha travolto una famiglia . Il conducente è, grave la mamma e ferito lieve ilnella carrozzina. Illeso il padre. Il drammatico incidente è avvenuto sabato 30 settembre nel centro abitato di Noventa Vicentina . Un 80enne ha ...La frazione di Porcellengo del comune di Paese, nel Trevigiano, dove si trova l'asilo nido nel quale èilLa morte in culla. Le cause della morte sono state attribuite alla sindrome della ...

Bambino di 9 mesi trovato morto nel lettino del nido Today.it

PAESE | MALORE ALL’ASILO, MORTO BAMBINO DI 9 MESI, GENITORI SOTTO SHOCK ANTENNA TRE

TEOLO (PADOVA) - Stroncato da un infarto poco dopo la partenza in bici per il tradizionale giro domenicale sui Colli. Non c’è stato nulla da fare per Claudio Goldin, 66 anni, ...Alessandro Izzi aveva undici mesi ed è morto all'asilo nido venerdì pomeriggio. Il suo cuoricino ha smesso di battere all'improvviso per ragioni ancora da chiarire.