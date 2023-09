Ben Lerner | in forma di fuga

(Di domenica 1 ottobre 2023) Tutti i libri di Bensono teatri allestiti per mettere in scena la frizione tra il senso delle parole e la loro sonorità, dove a venire esibita è la first appeared on il manifesto.

Non c'è/Nessun tuono" scrive Allen Grossman, citato nel saggio Odiare la poesia di(Sellerio, 2017), in cui l'autore afferma: "l'unica cosa che chiedo a quanti odiano la poesia - e neanche ...In occasione del festival 2084 - le cose da salvare , Massimiliano Cappello e Giuseppe Carrara hanno incontratoper "La Balena Bianca". Tutti i tuoi libri sembrano gravitare attorno a due questioni principali e che spesso sono strettamente interconnesse fra loro: l'utopia e il bildungsroman . Non a ...

Ben Lerner: «Siamo tutti poeti perché siamo esseri umani» Avvenire