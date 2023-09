Targa fascista all’ingresso del Comune | la polemica

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Tanto rumore per nulla”. Lo scrive in premessa il gruppo consiliare “Villamaina Tradizione & Futuro” a sostegno del sindaco Nicola Trunfio, dopo le vibranti proteste sollevate negli ultimi giorni dalla minoranza con l’ex sindaco Stefania Di Cicilia, alla vista davantidella sede deldi unainneggiante il fascismo. La lastra in marmo richiama una parte del discorso della proclamazione dell’impero, con la data Roma 9 maggio A.XIV E.F. 174, giorno dall’assedio economico:”Il Popolo italiano ha creato con il proprio sangue l’impero. Lo feconderà con il suo lavoro e lo difenderà contro chiunque con le sue armi. In questa certezza suprema levate in alto, legionari, le insegne, il ferro e i cuori a salutare, dopo quindici secoli, la riapparizione ...