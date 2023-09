Schlein rivendica l’europeismo del Pd | “Se Conte va a destra sui migranti | ci regala uno spazio a sinistra”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Icome priorità, l’Europa come colonna portante. Tanto che Ellya Montecitorio si lascia andare a una battuta: “Seva asui, ciuno”. È appena uscita dalla presentazione di una proposta di legge volta a rafforzare l’ancoraggio costituzionale dell’Italia all’ordinamento europeo, per chiarirlo e precisarlo nell’articolo 11 della Costituzione, con un riferimento espresso alla partecipazione dell’Italia all’ordinamento europeo. La campagna elettorale del Pd verso le Europee comincia così. Con un testo presentato a Montecitorio dalla segretaria, la capogruppo Chiara Braga, Enzo Amendola, Peppe Provenzano e Piero De Luca. Una scelta di campo, per chiarire da che parte bisogna stare e per provare ...