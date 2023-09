Ascolti tv | vince ‘Morgane’ | exploit di ‘Belve’ al 10%

A seguire, tra gli altridi prime time: 'DiMartedì' su La7 (1.090.000 spettatori, share 6.9%), 'La cattura - Caccia a Matteo Messina Denaro' su Rai3 (949.000 spettatori, share 5.2%), 'Tre ...tv ieri 26 settembre 2023: E' sempre Cartabianca sale a 892mila spettatori (6,6%) maancora DiMartedì (6,9%) Rai1neglitv della prima serata con Morgane - Detective Geniale , che ha incollato al video 2.345.000 spettatori pari al 14.7% di share. Medaglia d'argento per Fast & Furious 9 - The Fast ...

Rai1 vince negli ascolti tv della prima serata con Morgane – Detective Geniale, che ha incollato al video 2.345.000 spettatori pari al 14.7% di share. Medaglia d'argento per Fast & Furious 9 – The Fas ...