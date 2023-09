Parma Vs Bari | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 26 settembre 2023) Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli emiliani vogliono restare al vertice dopo un breve rallentamento, mentre i pugliesi cercano punti per risalire.Vssi giocherà mercoledì 27 settembre 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio TardiniVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I gialloblù hanno rallentato la loro marcia da capolista pareggiando nell’ ultimo turno casalingo contro la Sampdoria. Cio’ ha consentito al Venezia di avvicinarsi, ma la squadra di Pecchia ha di nuovo la possibilità di allungare. I pugliesi hanno avuto un inizio difficoltoso infilando una vittoria e 5 pareggi. La vetta della classifica non è distante, ma è chiaro che serve un filotto di successi per rilanciare la stagione della squadra di Mignani. LE ...