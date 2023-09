Catanzaro-Cittadella mercoledì 27 settembre 2023 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici Squalificato Vivarini | rientra capitan Branca

(Di martedì 26 settembre 2023) Settimo turno di serie B che nella sua finestra delvede in programma l’incontro tra il neopromossoed ildi Gorini. La squadra diè andata vicinissima ad un colpaccio sul campo del Bari, con un 2 a 2 pieno di rimpianti per come le aquile sono state capaci di ribaltare lo svantaggio inziale grazie ai gol di Sounas e di Verna prima di subire il InfoBetting: Scommesse Sportive e

Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I calabresi per avvicinarsi alla vetta della classifica, i veneti ...

Giovedì 27 settembre è la volta di, Como - Sampdoria, Parma - Bari: ciascuno dei match con fischio di inizio alle 20.30. Ascoli - Ternana 2 - 0 . Reggiana - Pisa 0 - 0 . ...Sempre alle 20:30e Como - Sampdoria chiuderanno il turno di campionato. La squadra blucerchiata di Andrea Pirlo vuole confermare i passi in avanti mostrati nel match ...

VIVARINI ALLA VIGILIA DI CATANZARO - CITTADELLA US Catanzaro 1929

I rosanero passano in casa dei veneti e si portano a -1 dal Parma capolista. Tre partite senza reti in questa 7ª giornata ...Settima giornata di campionato per la Serie B. Nel pomeriggio gli anticipi con le vittorie di Feralpisalò e Cremonese. In serata in campo altre quattro partite: Palermo vittorioso a Venezia, successo ...