Viabilità Roma Regione Lazio del 25-09-2023 ore 16 | 30

(Di lunedì 25 settembre 2023)DEL 25 SETTEMBREORE 16.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. SULLA SALARIA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI SANTA COLOMBA IN DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO: TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, TRA TIBURTINA E PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA TUSCOLANA E APPIA. RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE SUD. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA SI STA IN CODA TRA TOR CERVARA E IL GRA IN USCITA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTO GRAZIE PER L’ASCOLTO Servizio fornito da Astral