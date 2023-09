Governo | Giorgia Meloni | “Dopo un anno Nazione più credibile e stabile”

(Di lunedì 25 settembre 2023) (Adnkronos) – "Il 25 settembre di unfa dagli italiani arrivava una indicazione chiara: undi centrodestra a guida Fratelli d’Italia. Abbiamo dato il massimo per raggiungere la vittoria, consapevoli che quella non sarebbe stata un punto d’arrivo ma un punto di partenza". Lo scrive sui social, postando una foto dove tiene in mano un cartello con scritto 'grazie Italia'. "A distanza di unnon mi sento di fare ancora bilanci, quello spetta ai cittadini – scrive – Ma una cosa la posso dire: avevo promesso di consegnare un’Italia migliore di come l’avevo ricevuta e posso affermare che oggi la nostraè piùe ascoltata".undi...

Il Sondaggi o di Demos per l’Atlante Politico, pubblicato oggi su Repubblica, ha ampiamente mostrato come l’attuale quadro politico rifletta il voto ...

Lo dichiara la presidente del Consiglio,Meloni, in una nota diffusa da Palazzo Chigi a ...Meloni - e' stata utile per prendere atto del lavoro svolto in questi primi undici mesi di, di ...In particolare, l'Ue starebbe valutando gli aiuti economici da fornire aldi Tunisi così ... Tra giugno e luglio, per ben due volte il presidente del consiglioMeloni ha accompagnato a ...

Giorgia Meloni, il bilancio di un anno di governo: "Italia più credibile" Liberoquotidiano.it

Giorgia Meloni, un anno di governo della prima donna premier «underdog» tra emergenze e riforme ilmessaggero.it

Roma, 25 set. (askanews) – A un anno dalle elezioni “sono soddisfatta dei risultati raggiunti, a partire dai dati economici che ci consegnano il record del numero degli occupati e quello dei contratti ...La Cabina di Regia PNRR di questo pomeriggio a Palazzo Chigi, convocata dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto e presieduta dal Presidente del ...